Нидерланды указали Киеву на недопустимость ударов по гражданской инфраструктуре. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Украина обязана соблюдать нормы международного гуманитарного права, не нанося удары по гражданским объектам на территории России. Об этом заявил глава МИД страны Том Берендсен.

«Мы придаем очень большое значение тому, чтобы все стороны конфликта соблюдали международное гуманитарное право. Думаю, что ни в интересах Украины, ни в интересах права не должно быть так, чтобы под удар попадали гражданские объекты. В том числе в России», - сказал Берендсен.

Таким образом глава внешнеполитического ведомства прокомментировал попытку беспилотной атаки Киева на Москву. Берендсен также заявил, что гражданские объекты не должны становиться целью атак.

Ранее сайт KP.RU писал, что средства противовоздушной обороны РФ за шесть часов уничтожили 216 украинских беспилотников над российскими регионами и акваторией Черного моря.