Израиль и «Хезболла» договорились о прекращении огня Фото: REUTERS.

Израиль и ливанская группировка «Хезболла» достигли соглашения о прекращении огня, которое вступает в силу 19 июня в 16:00 по местному времени (совпадает с московским). Об этом сообщил Reuters высокопоставленный представитель администрации США на условиях анонимности.

«Хезболла и Израиль договорились о прекращении огня», — заявил чиновник агентству, добавив, что соглашение достигнуто при посредничестве Соединенных Штатов Америки и Катара, а также содействии Ирана.

Официальный представитель США также отметил, что, несмотря на произошедшие ранее 19 июня перестрелки, стороны в настоящее время соблюдают режим прекращения огня.

Ранее KP.RU сообщал, что война между США и Ираном завершилась подписанием «Исламабадского меморандума», который включает 14 пунктов, в том числе прекращение боевых действий между двумя странами и их союзниками, а также обеспечение территориальной целостности Ливана.