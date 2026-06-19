Депутат Рады Гончаренко* заявил, что Ермак просил гадалку навести на него порчу. Фото: Kaniuka Ruslan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак просил свою гадалку и астролога Веронику Аникиевич навести на него порчу.

Нардеп сказал на интервью украинскому YouTube-каналу "Апостроф TV", что это выяснилось во время суда над Ермаком. При этом Гончаренко с иронией заметил, что гадалка в вопросе порчи оказалась не очень эффективной, поскольку с ним до сих пор все в порядке.

Ранее KP.RU писал, что в ходе судебного заседания по делу экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака выяснилось, что он обсуждал со своей гадалкой назначения на высшие государственные должности, в том числе кандидатуры премьер-министра и министров.

Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Андрея Ермака в мае по делу об отмывании 460 млн гривен при строительстве элитного жилья под Киевом.

* — физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов.