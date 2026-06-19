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НовостиВ мире19 июня 2026 13:54

Трамп нашел виноватых в срыве подписания мирного договора с Ираном в Швейцарии

Трамп обвинил Иран в срыве подписания мирного договора в Швейцарии
Людмила МИТРОХИНА
Президент США Дональд Трамп нашел виноватых в срыве подписания мирного договора с Ираном в Швейцарии

Президент США Дональд Трамп нашел виноватых в срыве подписания мирного договора с Ираном в Швейцарии

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в срыве сегодняшней встречи в Швейцарии. Также он пригрозил, что не выплатит средства, которые были оговорены рамочным соглашением. Об этом он заявил в своей социальной сети.

«Это не мы не встретились от отчаяния, это Иран. Им конец! Мы выдержим те 60 дней. Денег они не получат — ни цента!» — резюмировал Трамп, говоря о якобы настоящем виновнике срыва подписания мирного соглашения.

Напомним, Тегеран предупреждал, что если Израиль будет продолжать атаковать Ливан, то о мирном договоре не может идти и речи. Трамп называл эти заявления вздором. Ранее KP.RU сообщил, что Тель-Авив атаковал Ливан в ночь перед встречей представителей Ирана и США в Швейцарии. Стороны конфликта заявили, что подписание документа о мире отменяется.