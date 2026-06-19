В Германии завелись серийные воры коров, пропало уже более 200 штук Фото: REUTERS.

В Германии орудуют серийные воры коров, уже пропало более 200 голов крупного рогатого скота. Об этом сообщило польское издание Wirtualna Polska.

"Полиция Бранденбурга создала специальную следственную группу для расследования серийных краж скота. С ферм уже пропало более 200 животных, ущерб исчисляется сотнями тысяч евро", - говорится в материале.

В публикации отметили, что в полиции создана специальная следственная группа для борьбы с серийными кражами скота. Преступники совершили набеги на территории четырех районов Бранденбурга в период с марта по май текущего года.

По данным газеты, последняя кража произошла прямо на границе, и следователи не исключают возможности того, что похищенные животные оказались в Польше. Свидетели видели синий грузовик для перевозки скота, двигавшийся по местным дорогам в сторону польского Губина.

Как писал сайт KP.RU, ранее ростовские полицейские раскрыли серию краж домашнего скота на сумму более 3 млн рублей. Подозреваемые похищали коров и быков с пастбищ и хозяйственных дворов для продажи перекупщикам.