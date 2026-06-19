Бывшего депутата Госдумы Напсо заочно арестовали за изнасилование Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте бывшего депутата Государственной Думы Юрия Напсо, которого обвиняют в изнасиловании. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сам Напсо находится в розыске и покинул Россию.

«В марте Юрию Напсо была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он обвиняется по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей с использованием беспомощного состояния или с применением насилия или угрозой его применения)», - сказал собеседник агентства.

Напомним, что Юрий Напсо объявлен в международный розыск. Апелляционный суд подтвердил заочный арест. Госдума досрочно прекратила его полномочия из-за отсутствия на заседаниях более 30 дней. С апреля 2023 года он часто был на больничном и не появлялся на работе более 200 дней без уважительной причины.

Ранее KP.RU сообщил, что расследование было запущено по инициативе 19-летней помощницы Напсо.