Как живет котенок, которого чудом спасли из живодерни в Нижнем Новгороде

Спасенный из живодерни котенок стал любимцем семьи мэра Городца Мудрова. Фото: телеграм-канал Александра Мудрова

Серый котенок Геркулес, которого год назад спасли из нижегородской живодерни, теперь живет в семье главы Городецкого округа Александра Мудрова и стал всеобщим любимцем. Об этом рассказали в "КП-Нижний Новгород".

Из чумазого истощенного малыша питомец превратился в холеного красавца с любопытными желтыми глазами. По словам Мудрого малыш сейчас "проживает свою лучшую жизнь". В семье чиновника его обожают буквально все. И, хотя котику пришлось пережить настоящий ад, он успешно адаптировался к нормальной жизни.

Спасенный из живодерни котенок стал любимцем семьи мэра Городца Мудрова. Фото: телеграм-канал Александра Мудрова

Напомним, прошлой весной Нижегородскую область потрясла история о живодерне в поселке Лукино, а затем и в квартире в Нижнем Новгороде, где нашли десятки трупов животных с выколотыми глазами, банки с фрагментами тел и использованные шприцы.

На днях живодеру вынесли приговор — мужчину освободили от уголовной ответственности из-за невменяемости и отправили на принудительное лечение. В ответ на это Мудров написал философский пост о том, что каждый имеет право на сострадание и милосердие, заметив, что людям распоряжаться данными им возможностями намного проще, чем животным.

Ранее KP.RU писал, что в Махачкале живодер расстрелял служебного лабрадора, который спасал людей из-под завалов по всей стране.