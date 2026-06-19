В Иране высказались о ситуации с судоходством в Ормузском проливе

МИД Ирана не подтвердил сообщения о закрытии Ормузского пролива Фото: REUTERS.

Сведения о якобы закрытии для судоходства Ормузского пролива безосновательны. Об этом заявило министерство иностранных дел Ирана.

"Официальный представитель МИД Ирана назвал безосновательной информацию ряда СМИ о закрытии Ормузского пролива", - говорится в заявлении.

По его словам, вооруженные силы Ирана приняли необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасное передвижение торговых судов через Ормуз, в соответствии с достигнутым американо-иранским меморандумом. На данный момент судоходство осуществляется, подчеркнули в МИД Исламской республики.

Как писал сайт KP.RU, днем 19 июня немецкое издание Bild со ссылкой на собственные источники сообщило, что в районе Ормузского пролива произошли предупредительные выстрелы, и Иранская революционная гвардия объявила по радио запрет на приближение кораблей. В публикации отметили, что официального подтверждения этим сведениям на тот момент не было.