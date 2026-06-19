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НовостиЗвезды19 июня 2026 14:51

Умер Бобби Принс, автор музыки для Doom и Wolfenstein 3D

Композитор Бобби Принс умер в возрасте 81 года
Вениамин ЗАХАРОВ
Композитор Бобби Принс. Кадр из видео youtube.com/@Zedek

Композитор Бобби Принс. Кадр из видео youtube.com/@Zedek

Умер американский композитор Бобби Принс, создавший музыку для компьютерных игр Doom и Wolfenstein 3D. Об этом сообщается на сайте Legacy.

Отмечается, что знаменитому игровому композитору стало плохо 16 июня. Американцу был 81 год.

Кроме того, в мае нынешнего года его работы для оригинальной Doom были включены в Национальный реестр аудиозаписей Библиотеки Конгресса США.

Принс работал над многими проектами, такими как Wolfenstein 3D, Doom, Doom 2: Hell on Earth, Duke Nukem 2, а также Duke Nukem 3D. Последней его работой стал саундтрек для шутера Wrack, который вышел в 2014 году.

Ранее сайт KP.RU писал о смерти Тэя Кита, американского музыкального продюсера, известного по сотрудничеству с рэперами Трэвисом Скоттом и Дрейком. Ему было всего 29 лет.