«Мальчики инфантильнее»: психолог рассказала, кто быстрее съезжает от родителей

Родители обычно опекают сильнее дочерей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Россияне нередко задаются вопросом, кто быстрее становится готов к самостоятельной жизни – сыновья или дочери. По словам детского и семейного психолога Олеси Покусаевой, девочки обычно раньше начинают стремиться к независимости и легче решаются на переезд от родителей. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«В основном девочки готовы сепарироваться раньше. Они более социальные, быстрее отправляются во взрослую жизнь. Мальчики в целом взрослеют позже, тем более сейчас, нередко они более инфантильные», – отметила специалист.

При этом на практике родители нередко относятся к отселению детей по-разному. Дочерей обычно опекают сильнее и чаще переживают за их переезд, тогда как сыновьям взрослые нередко предоставляют больше свободы и самостоятельности.

Ранее сообщалось, что постоянное использование гаджетов влияет на поведение и развитие подростков. Как отмечала психолог Анна Гусева, из-за телефонов современные дети все реже остаются наедине со своими мыслями.