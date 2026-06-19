В ГД предложили ставить максимальный балл за задания в ЕГЭ, где выявлены ошибки Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Госдуме предложили автоматически ставить максимальный балл за задания в ЕГЭ, в которых были выявлены ошибки и некорректные формулировки. Такое мнение выразил вице-спикер ГД Борис Чернышов.

«Считаю, что все задания, в которых выявлены ошибки, опечатки, некорректные или неоднозначные формулировки, должны автоматически оцениваться на максимальный балл вне зависимости от ответа участника», - заявил он в беседе с ТАСС.

Чернышов также предложил рассмотреть возможность начисления выпускникам, столкнувшимся с такими заданиями, дополнительных баллов в качестве компенсации.

Ранее KP.RU сообщал, что в период проведения ЕГЭ по русскому языку выпускники и их родители начали массово жаловаться на опечатку в одном из экзаменационных заданий с правильным ударением. Также вопросы возникли из-за текстов, предложенных для анализа в заданиях с сочинением.

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