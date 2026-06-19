Энн Хэтэуэй с мужем Адамом Шульманом. Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

Всемирно известная американская актриса Энн Хэтэуэй решила объявить о своей третьей беременности.

Звезда Голливуда выложила в соцсеть видеоролик, на котором она стоит в доме в свободном белом платье. Актриса держит скрещенные руки перед собой, а затем разводит их в стороны и показывает заметно округлившийся живот. Запись Хэтэуэй сопроводила песней Baby I’m Yours и подписью: "Baby, I’m yours". ("Детка, я твоя").

Энн Хэтэуэй станет мамой в третий раз

Как писал сайт KP.RU, в апреле журнал People назвал самую красивую мировую звезду. Ей оказалась 43-летняя актриса Энн Хэтэуэй. Однако сам выбор вызвал неоднозначную реакцию аудитории. Так, многие начали спорить в комментариях в соцсетях и даже выдвигать собственных кандидатов на статус самой красивой звезды.