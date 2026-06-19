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В Московской области произошла трагедия - погибла 8-летняя девочка, которая находилась в квартире и стала жертвой атаки украинских беспилотников в Раменском. После удара БПЛА в квартире начался пожар, в котором ребенок и погиб. Также в помещении находилась бабушка - она выжила.
Глава Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что первостепенная задача сейчас — оказать помощь всем пострадавшим и оперативно ликвидировать последствия нападения. Воробьев также отметил, что семье погибшей будет оказана всесторонняя поддержка.
Всего в ходе налетов беспилотников 19 июня в Подмосковье пострадали 18 многоквартирных домов: 13 - в Котельниках, по два - в Люберцах и Жуковском, а также по одному в Раменском и Балашихе.
Минобороны РФ сообщило, что российские войска освободили Юрковку в ДНР. В Константиновке ВС России уничтожают окруженного противника и ведут наступление в Николаевском микрорайоне.
Тем временем в пятницу Центробанк изменил ключевую ставку в России. Она снизилась с 14,5% до 14,25%, пусть большинство аналитиков и ожидали снижения до 14%.
Министр образования Эстонии Кристина Каллас выступила на русском языке на выпускном в Кохтла-Ярве. Это вызвало недовольство учителей, так как обучение проходит на эстонском, и самих учителей заставляют не вести уроки на русском языке.
В РХБЗ ВС РФ продолжают раскрывать детали откровенно нелегальной, если не преступной деятельности США в биолабораториях на Украине. Например, Вашингтон профинансировал изучение сапа в Харькове, несмотря на отсутствие случаев заболевания.
Посол Италии отменил поездку в США после оскорбительных высказываний Трампа о премьер-министре Мелони. Министр иностранных дел Антонио Таяни заявил, что своими словами Трамп оскорбил всю Италию.
В Армении же назревает серьезный политический кризис - семь из 18 партий оспаривают результаты парламентских выборов в Конституционном суде и требуют аннулировать итоги голосования.