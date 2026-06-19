Гибель 8-летней девочки от удара ВСУ, освобождение Юрковки и снижение ключевой ставки в России: главные события 19 июня

В Раменском 8-летняя девочка погибла в квартире после атаки дрона ВСУ Фото: REUTERS.

В Московской области произошла трагедия - погибла 8-летняя девочка, которая находилась в квартире и стала жертвой атаки украинских беспилотников в Раменском. После удара БПЛА в квартире начался пожар, в котором ребенок и погиб. Также в помещении находилась бабушка - она выжила.

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