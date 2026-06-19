Россиянам рассказали, как «отработать» одну порцию шашлыка

Сам шашлык нельзя назвать вредным продуктом, поскольку он содержит много белка. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Россиянам не стоит отказываться от любимого шашлыка из-за страха набрать лишний вес. Главное – соблюдать меру. Тренер Акулина Бахтурина рассказала, сколько нужно двигаться, чтобы потратить калории от одной порции шашлыка. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Считать каждый кусок мяса в логике «съел – сожги» неверно. Организм работает в режиме общего баланса за день, неделю, месяц. Одна порция шашлыка на фоне активного дня и разумного рациона не сделает с фигурой ничего драматического», – подчеркнула Бахтурина.

Чтобы сжечь порцию шашлыка примерно на 300 килокалорий, нужно пройти около 5-6 километров. Это примерно от 40 до 90 минут ходьбы в зависимости от темпа. Если добавить хлеб, соусы и закуски, общая калорийность становится еще выше. При этом сам шашлык нельзя назвать вредным продуктом, поскольку он содержит много белка.

Тренер подчеркнула, что не стоит превращать отдых на природе в постоянный подсчет калорий. Специалист советует больше гулять, играть в подвижные игры и не голодать перед пикником.

Ранее любителям шашлыка, которые следят за фигурой, посоветовали выбирать менее жирные виды мяса – курицу, индейку, телятину или кролика. Майонезные маринады делают шашлык более калорийным.