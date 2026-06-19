Гросси: Удары по персоналу АЭС недопустимы Фото: REUTERS.

Главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси попросили прокомментировать очередные удары украинских боевиков по Запорожской атомной электростанции и по ее сотрудникам. Накануне ВСУ запустили по станции 14 БПЛА, в результате чего загорелся транспортный цех. Однако Гросси по-прежнему отказывается осудить напрямую именно Киев.

«Сотрудники атомных станций всегда должны быть защищены. Они выполняют работу, необходимую для обеспечения ядерной безопасности, зачастую в экстремально сложных условиях. Они никогда не должны становиться целями атак», - заявил Гросси.

Фактически, глава агентства по ядерной энергетике, которое должно следить за безопасностью отрасли во всем мире, снова обошелся пространными фразами. Несмотря на то, что ВСУ уже вели целенаправленную охоту на его же сотрудников, били по станции прямо при комиссиях МАГАТЭ, да и в целом - не гнушаются отправлять БПЛА даже в Европу, лишь бы выклянчить новые миллиарды.

Ранее KP.RU сообщил, что в 2025 году колонна сотрудников МАГАТЭ, находившихся под защитой ВС РФ, 12 раз подверглась ударам минометов и БПЛА украинских нацистов.