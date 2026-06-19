МИД РФ отменил рекомендации воздерживаться от посещения стран Персидского залива

МИД РФ отменил рекомендации воздерживаться посещения стран Персидского залива Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Министерство иностранных дел РФ отменило рекомендации для россиян, связанные с воздержанием от посещения стран Персидского залива. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте МИД.

«МИД России не видит необходимости в сохранении ранее озвученных рекомендаций российским гражданам воздерживаться от посещения в частных целях, включая туристические поездки, стран <...> Персидского залива», - сообщает ведомство.

Заявление было сделано на фоне договоренностей между США и Ираном об урегулировании вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. В МИД России также выразили надежду на добросовестное соблюдение сторонами соглашений о прекращении огня.

Ранее KP.RU сообщал, что США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который включает в себя 14 пунктов. В документе говорится о немедленном прекращении боевых действий, снятии блокады Ормузского пролива и плане по восстановлению исламского государства.