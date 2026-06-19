Рособрнадзор опроверг информацию об опечатке в задании ЕГЭ по информатике Фото: Ольга ЮШКОВА.

Информация об опечатке в пятом задании единого государственного экзамена по информатике не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

В ведомстве уточнили, что опечатка допущена в примере, в то время как само задание сформулировано полностью корректно.

«Опечатка допущена в примере, а само задание сформулировано полностью корректно и решаемо. Остальные ошибки и опечатки, о которых сообщалось в ряде телеграм-каналов, не подтвердились», - отмечается в сообщении ведомства.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Госдуме предложили автоматически ставить максимальный балл за задания в ЕГЭ, в которых были выявлены ошибки и некорректные формулировки. Также выступили с предложением рассмотреть возможность начисления выпускникам, которые столкнулись с такими заданиями, дополнительных баллов.