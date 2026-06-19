Премьер Малайзии Ибрагим опубликовал видео с визитом в Казань под музыку Цоя. Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим поделился в социальной сети видеороликом и фотографиями, которые были сняты во время его визита в Казань на саммит Россия - АСЕАН. Опубликованный видеоряд с мероприятия идет по музыку лидера рок-группы «Кино» Виктора Цоя.

Премьер Малайзии сопроводил видео своей поездки в Казань музыкой Цоя Фрагмент видео, опубликованного премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом на личной странице в соцсетях

Премьер Малайзии сопроводил видео своей поездки в Казань музыкой Цоя Фрагмент видео, опубликованного премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом на личной странице в соцсетях

В ролике продемонстрированы кадры с выступлением премьера на саммите, а также момент встречи Ибрагима с президентом России Владимиром Путиным и моменты с обсуждениями на полях делового форума. Этот видеоряд сопровождается мелодией из композиции «Кукушка».

Другие фотографии с мероприятия, которыми премьер-министр Малайзии поделился в соцсетях, также сопровождались русскими музыкальными произведениями - народной песней «Калинка», аудиодорожкой с «Полетом шмеля» композитора Николая Римского-Корсакова и песней «На заре» группы «Альянс».

Напомним, что в Казани завершилась основная программа саммита Россия – АСЕАН, который проходил с 17 по 19 июня. Президент РФ Владимир Путин также пригласил участников мероприятия задержаться в столице Татарстана, чтобы посетить праздник Сабантуй.