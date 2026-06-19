Что холодильник может рассказать про своего владельца: психолог дала ответ

Психолог Жданова: Содержимое холодильнике может говорить о темпераменте человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Содержимое холодильника человека может очень многое рассказать о его владельце, начиная от темперамента и заканчивая состоянием его здоровья. Об этом в беседе с РИАМО рассказала психолог Эльвира Жданова.

«Заглянув в холодильник, можно собрать достаточно полную картину о человеке. В том числе и о состоянии здоровья. <...> Обилие острых продуктов, например, как перец, - может говорить о темпераменте человека», - пояснила она.

Психолог отметила, что состояние холодильника может рассказать о привычках человека, его чистоплотности и дисциплинированности - стоит лишь обратить внимание на чистоту в холодильнике, наличие в нем контейнеров и организованности пространства. Также по наполнению можно понять, как человек следит за своим здоровьем и в каком оно состоянии - об этом могут рассказать безлактозные продукты.

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