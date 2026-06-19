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НовостиВ мире19 июня 2026 17:47

Трамп назвал то, что ему нравится в Украине: все дело в женщинах

Трамп заявлял, что не является поклонником Украины, но любит их женщин
Сергей КУДРИН
Трамп назвал украинских женщин единственным достоинством этой страны

Трамп назвал украинских женщин единственным достоинством этой страны

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп признался, что не проявляет никакой симпатии к Украине. По крайней мере, так утверждают журналисты Мэгги Хаберман и Джонатан Суон в своей книге о первых месяцах его второго срока, опубликованной в The New York Times. Зато Трамп отметил, что единственное, что привлекает его в Украине - это местные женщины.

«Я не большой поклонник Украины. За исключением их женщин», - цитируют журналисты американского президента в отрывках книги, опубликованной в газете.

Трамп подчеркнул, что украинские девушки постоянно занимают высокие места во всех международных конкурсах красоты.

Также во фрагментах книги, показанных в СМИ, Трамп комментировал известный конфликт между ним и главой киевской хунты Зеленским в Белом доме. По мнению американского президента, из этого получилось «отличное телешоу».

Ранее KP.RU сообщил, что в 2025 году Трамп заявил, будто бы больше не замечает женщин и не обращает внимание на то, как они выглядят.