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НовостиЗвезды19 июня 2026 18:40

Бизнес в сфере финансов принес Ирине Винер 100 млн убытков за 2025 год

Стали известны убытки Винер за прошлый год
Вениамин ЗАХАРОВ
Финансовый бизнес принес Ирине Винер 100 млн убытков за 2025 год

Финансовый бизнес принес Ирине Винер 100 млн убытков за 2025 год

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Финансовый бизнес принес советскому и российскому тренеру по художественной гимнастике Ирине Винер 100 млн убытков в 2025 году. Это выяснил сайт KP.RU c помощью сервиса проверки контрагентов Rusprofile

По данным сервиса, прибыль ООО "Инновационный финансовый сервис", соучредителем которого является Ирина Винер, четвертый год остается минусовой. В 2025 году убытки составили 100,2 млн рублей. При этом выручка компании выросла почти в три раза и равнялась 9,3 млн рублей в 2025 году.

ООО "ИФС" основано в мае 2021 года и специализируется на разработке компьютерного программного обеспечения. Винер является одним из учредителей (ей принадлежат 60% компании). Убыток вырос в три раза - с 37,5 до 100,2 млн рублей.

Кроме того, Винер также является единственным учредителем ООО "Звезды страны" и соучредителем ООО "Репаблика Новогорск". В прошлом году компания ООО "Звезды страны" выручила 115,4 млн рублей, а ее прибыль составила 38 млн рублей. В свою очередь выручка ООО "Репаблика Новогорск" составила 112,5 млн рублей в 2025 году, чистыми компания заработала 25,3 млн рублей.

Ранее сайт KP.RU писал, что журналист Владимир Познер выручил 306 млн рублей в 2025 году. Познер является учредителем шести организаций.