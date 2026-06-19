Бизнес в сфере финансов принес Ирине Винер 100 млн убытков за 2025 год

Финансовый бизнес принес Ирине Винер 100 млн убытков за 2025 год Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Финансовый бизнес принес советскому и российскому тренеру по художественной гимнастике Ирине Винер 100 млн убытков в 2025 году. Это выяснил сайт KP.RU c помощью сервиса проверки контрагентов Rusprofile

По данным сервиса, прибыль ООО "Инновационный финансовый сервис", соучредителем которого является Ирина Винер, четвертый год остается минусовой. В 2025 году убытки составили 100,2 млн рублей. При этом выручка компании выросла почти в три раза и равнялась 9,3 млн рублей в 2025 году.

ООО "ИФС" основано в мае 2021 года и специализируется на разработке компьютерного программного обеспечения. Винер является одним из учредителей (ей принадлежат 60% компании). Убыток вырос в три раза - с 37,5 до 100,2 млн рублей.

Кроме того, Винер также является единственным учредителем ООО "Звезды страны" и соучредителем ООО "Репаблика Новогорск". В прошлом году компания ООО "Звезды страны" выручила 115,4 млн рублей, а ее прибыль составила 38 млн рублей. В свою очередь выручка ООО "Репаблика Новогорск" составила 112,5 млн рублей в 2025 году, чистыми компания заработала 25,3 млн рублей.

Ранее сайт KP.RU писал, что журналист Владимир Познер выручил 306 млн рублей в 2025 году. Познер является учредителем шести организаций.