МИД РФ работает над освобождением и возвращением 11 россиян из Азербайджана Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Министерство иностранных дел России ведет работу по освобождению и возвращению из Азербайджана 11 граждан РФ. Об этом в беседе с «Ведомостями» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Скорейшее освобождение наших сограждан станет важным шагом для полной нормализации и продвижения вперед двусторонних отношений». - отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что посольство РФ в Баку поддерживает постоянный контакт с задержанными в Азербайджане соотечественниками, а также их родственниками. Представитель МИД отметила, что дипмиссия продолжает интенсивную работу по их возвращению.

Напомним, что россияне были задержаны азербайджанскими силовиками в Баку 30 июня – 1 июля 2025 года во время обысков в информагентстве «Спутник Азербайджан». По данным МИД, в Россию уже были возвращены два журналиста.