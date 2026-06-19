Диетолог Лебедева призвала сократить потребление шашлыка до 3 раз за лето Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Постоянное употребление шашлыка летом чревато серьезными проблемами со здоровьем. Особые риски несет красное мясо. Об этом сообщила доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

Главная опасность кроется в процессе приготовления: когда жир капает на раскаленные угли, он провоцирует синтез полициклических ароматических углеводородов, в частности бензапирена. Эти соединения являются сильными канцерогенами. Поднимаясь с дымом, они оседают на поверхности мяса.

Обугленная черная корка, которая образуется при сильном обжаривании, также насыщена этими токсинами, которые способны повреждать ДНК клеток и провоцировать развитие онкологических заболеваний, в первую очередь рака желудочно-кишечного тракта.

В беседе с RT Лебедева отметила, что в жаркую погоду риски возрастают, так как пищеварительная система работает медленнее. Тяжелое мясо переваривается дольше обычного, создавая дополнительную нагрузку на ЖКТ, что приводит к тяжести, вздутию живота и нарушению пищеварения.

Систематическое переедание шашлыка приводит к нарушениям в работе ЖКТ и повышает риски колоректального рака, подагры, жирового гепатоза (ожирения печени) и сердечно-сосудистых заболеваний.

Эксперт напомнила, что безопасная норма шашлыка – 70-100 граммов, тогда как одна порция обычно составляет 200—300 граммов. Дополнительную нагрузку на пищеварительную систему создает маринад, он часто содержит скрытый сахар.

В связи с этим шашлык противопоказан людям с хроническим гастритом, панкреатитом, желчнокаменной болезнью, а также заболеваниями печени и подагрой.

Минимизировать риски эксперт посоветовала, ограничив потребление данного блюда до 3 раз за лето.

Так же лучше отдавать предпочтение нежирным сортам мяса (индейка, курица, крольчатина, рыба) и натуральным маринадам на основе кефира или йогурта.

Выбор емкости для маринования шашлыка влияет не только на вкусовые качества мяса, но и на его безопасность. Для этого желательно использовать стеклянную, керамическую или эмалированную посуду. Эти материалы не вступают в реакцию с кислотами, содержащимися в маринаде (лимонный сок, уксус, кефир), и не выделяют вредных веществ даже при длительном контакте, пишет Life.ru.

Кстати, стандартную порцию шашлыка можно «сжечь» за 5–6 км прогулки. В 100 г готового мяса на шампуре содержится 180–270 ккал в зависимости от жирности и маринада. Стандартная порция — 150–200 г, то есть 270–400 ккал только за счет мяса. Если добавить соусы, хлеб и закуски, итоговая цифра становится выше, пишет Газета.ru.

Но все-таки эксперты советуют не подсчитывать каждую съеденную порцию, так как организм поддерживает общий баланс в течение дня и недели. Если выбрались на природу, то стоит сделать день более активным, добавив прогулки до и после застолья, а также участие в подвижных играх. Ведь основной соблазн кроется не в мясе, а его количестве: незаметно один шампур превращается в три, пишет Царьград.