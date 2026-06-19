Народный артист СССР Владимир Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт

Народный артист СССР Владимир Спиваков Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Народный артист СССР, дирижер и скрипач Владимир Спиваков срочно госпитализирован в больницу с подозрением на инсульт. Об этом печальном известии сообщил митрополит Иларион в своем канале в мессенджере "Телеграм".

"Просьба молиться о здравии Владимира Спивакова. Подозрение на инсульт, отвезли на скорой в больницу. Подаждь, Господи, здравие рабу Твоему Владимиру, воздвигни его от одра болезни", - написал митрополит Иларион.

Ранее KP.RU сообщал, что запланированный на 21 июня концерт народной артистки СССР Алисы Фрейндлих и Спивакова в Московском международном Доме музыки не состоится в объявленную дату. О новой дате концерта будет объявлено дополнительно.

В интервью KP.RU Спиваков рассказывал, что в Московском международном доме музыки каждый зритель сможет найти для себя выступление по душе. По его словам, в зале имени Светланова установлен самый большой орган в России.