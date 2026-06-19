Врач Хачирова заявила о связи вейпов с развитием ишемии Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Курение вейпов повышает риск ишемической болезни. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказала врач Эльвира Хачирова.

Специалист отметила, что вейпы небезопасны для сердца и сосудов. И даже одна сессия парения вызывает в организме измеримые изменения, схожие с курением обычных сигарет, уточнила она.

«Никотин вызывает выброс адреналина, что приводит к увеличению частоты сердечных сокращений в среднем на 5–10 ударов в минуту, а систолическое давление подскакивает на 5–10 мм рт. ст.", - предупредила Хачирова.

RT сообщил, что инфаркт миокарда все чаще возникает у молодых людей. Это может быть связано с образом жизни молодых: они чаще курят, в том числе вейпы, мало двигаются и имеют лишний вес. При этом молодые люди реже проходят медосмотры и ошибочно считают, что лекарства и БАДы заменят здоровый образ жизни, но это не снижает риск.