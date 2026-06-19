Владельцам гаражей перечислили запрещенные к хранению вещи Фото: Shutterstock.

Владелец не может хранить в гараже свыше 20 кг бензина и пять кг машинного масла из-за пожарной безопасности, а оставлять в помещении горючие газы категорически запрещено. Об этом «Газете.Ru» рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Если вы владеете гаражом у вас есть три главные обязанности: использовать по назначению, соблюдать пожарную безопасность, не мешать соседям», — сказал он.

По его словам, в гараже разрешается оставлять не более 20 кг топлива и пять кг машинного масла. При этом в помещении нельзя складировать взрывоопасные составы, пиротехнику или оружие без надлежащего сейфа. По закону гараж предназначен только для хранения машин и проведения их мелкого ремонта, отметил Бондарь.

360.ru сообщил, что использование открытого огня на дачных участках регулируется Правилами противопожарного режима. Нарушение установленных требований может привести к штрафам.