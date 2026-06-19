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НовостиЗдоровье19 июня 2026 21:30

Гастроэнтеролог развеял мифы об острой пище

Гастроэнтеролог Буеверов: горчица и перец не вызывают гастрит
Валентина БРЫКАЛИНА
Гастроэнтеролог Буеверов: горчица и перец не вызывают гастрит

Гастроэнтеролог Буеверов: горчица и перец не вызывают гастрит

Фото: Shutterstock.

Острые продукты не вызывают у людей развитие гастрита. Об этом aif.ru рассказал врач-гепатолог и гастроэнтеролог Алексей Буеверов.

«Действительно, горчицу, хрен, перец и другие острые специи традиционно запрещали при всех болезнях пищеварительного тракта. Но сегодня позиция иная", - сказал специалист.

По его словам, врачи сейчас отказались от щадящих диет, в которых острое и пряное исключено наряду с жареным и любой грубой пищей. Конечно, если горчицы или перца сразу съесть много, может быть раздражение слизистой желудка или даже острый гастрит. Однако все это быстро пройдет и не превратится ни в хронический гастрит, ни в язвенную болезнь, отметил Буеверов.

Телеканал "Царьград" отметил, что умеренное употребление острой пищи может помочь улучшить настроение, поскольку она способствует вырабатыванию гормонов счастья - эндорфинов. При этом излишне частое поедание острой пищи может вызвать ожог желудочно-кишечного тракта.