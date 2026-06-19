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Новые архивные материалы ФСБ России опровергают утверждения о том, что нападение на СССР в 1941 году носило для Германии упреждающий характер. Об этом заявил эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев.

"Материалы сборника имеют огромное значение для противодействия фальсификации истории, тенденциозной интерпретации отдельных исторических событий в угоду политическим, идеологическим или социальным интересам", - сказал историк спецслужб.

Матвеев отметил, что одним из ключевых мифов, которые опровергают материалы сборника, является версия о якобы готовившемся нападении СССР на Германию летом 1941 года.

Историк напомнил, что подобные обвинения впервые были официально озвучены германской стороной 22 июня 1941 года.

Ранее KP.RU сообщал, что ФСБ опубликовала свидетельства последнего нацисткого командующего обороной Берлина, генерала Гельмута Вейдлинга. В показаниях он пояснил, почему приказал своим войскам сдаться в плен до официальной капитуляции Германии.