Россиянам рассказали о побочных свойствах травяных чаев

Ботаник Юровский посоветовал с осторожностью употреблять чаи с тимьяном и мятой Фото: Shutterstock.

Почти у любого полевого растения, которое применяют в качестве добавок в чай, имеются противопоказания. Об этом aif.ru рассказал травник Дмитрий Юровский.

«У каждого растения есть отдельные показания и противопоказания. В малых дозах, особенно чайные травы, с цветами, слабоактивны, их можно использовать без особого опасения", - сказал он.

По его словам, пряные травы могут вызывать изжогу у людей с повышенной кислотностью желудка. Так, тимьян нежелательно употреблять на ежедневной основе при гипофункции щитовидной железы, гломерулонефрите. А мята является хорошим седативным средством, но она может стимулировать изжогу, пояснил Юровский.

Телеканал "Царьград" сообщил, что чай на основе трав, таких как ромашка или корица, может стать полезной заменой сладких напитков в вечернее время. Кроме того, коричный чай способен снижать уровень сахара в крови у людей, болеющих диабетом второго типа.

360.ru отметил, что зеленый чай эффективнее других предотвращает старение клеток в организме.