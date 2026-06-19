Обвиняемый в преступлениях против человечности экс-президент Филиппин решил не участвовать в заседании МУС

Экс-президент Филиппин отказался присутствовать на заседании МУС. Фото: Rouelle Umali/XinHua/Global Look Press

На Филиппинах в марте 2025 года арестовали экс-президента страны Родриго Дутерте. Силовики задержали его по ордеру МУС за преступления против человечности. Родриго Дутерте был отправлен в Гаагу. Бывший президент Филиппин отказался присутствовать на втором заседании МУС по своему делу, сообщается в материале суда.

Первое заседание состоялось в конце мая. Новое слушание проводится в рамках подготовки к судебному разбирательству.

"Обвиняемый отказался от своего права присутствовать на заседании, и судебная палата удовлетворила его просьбу", - оповестили в пресс-службе МУС.

Ранее вице-президент республики Сара Дутерте-Карпио в своем заявлении назвала арест отца «вопиющим оскорблением суверенитета и каждого филиппинца, который верит в независимость страны».

На юге Филиппин между тем произошло мощное землетрясение. Толчки ощущались в десятках населенных пунктов. Предупреждения о цунами объявили в Индонезии, Малайзии и Японии. Погибли несколько десятков человек, сотни получили ранения.