Израиль продолжит бить по Ливану: разведка США заявила о серьезном внутреннем давлении на Нетаньяху

Разведка США допускает дальнейшие атаки Израиля по Ливану Фото: REUTERS.

По данным разведки США, Израиль будет продолжать бить по территории Ливана. Полученные сведения указывают, что премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху находится под сильным внутренним давлением. Это может привести к дальнейшим атакам на Ливан, информирует газета The New York Times.

Как утверждают источники издания, сложно поверить, что израильская армия оставит без ответа удары со стороны "Хезболлы". При этом 19 июня стороны вновь договорились о прекращении огня.

По данным издания AP, переговоры в Швейцарии между Ираном и США срываются из-за израильских атак. Конфликт на юге Ливана в последние дни усилился. Это осложнило переговоры между США и Ираном. Тегеран настойчиво призывает к миру в Ливане. Однако на юге страны за последнее время в результате авиаударов Израиля погибли не менее 16 человек.