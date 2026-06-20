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НовостиПолитика20 июня 2026 1:06

ВСУ более часа пытаются атаковать Севастополь: беспилотники сбиты в трех районах города

Над Севастополем сбили пять БПЛА, военные продолжают отражать атаку ВСУ
Алина КОЧНЕВА
Над Севастополем сбили пять БПЛА, военные продолжают отражать атаку ВСУ

Над Севастополем сбили пять БПЛА, военные продолжают отражать атаку ВСУ

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Украинские дроны пытаются ударить по Севастополю. Над городом за полтора часа сбили пять БПЛА. Отражение атаки продолжается. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в "Макс".

В городе работают мобильные огневые группы и средства ПВО. Отражение ударов ВСУ происходит, в том числе, с помощью стрелкового оружия, оповестил губернатор.

"Сбито 5 БПЛА в районе Северной стороны, Балаклавы и мыса Фиолент. По предварительной информации никто из людей не пострадал", - поделился Михаил Развожаев.

На этой неделе в ответ на террористические атаки украинских боевиков ВС РФ нанесли один массированный и шесть групповых ударов по объектам ВСУ. Уничтожены более 9 тысяч солдат. Удары были нацелены на объекты ОПК Украины, портовые терминалы, транспортные узлы и объекты топливно-энергетического сектора.