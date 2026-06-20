Володин: россияне за год заблокировали почти два миллиона сим-карт. Фото: Maria Markevich/Shutterstock/Fotodom

Россияне за год заблокировали почти 2 миллиона сим-карт. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max.

Сервис заработал после вступления в силу закона о противодействии телефонным мошенникам. За это время граждане воспользовались им 200 миллионов раз.

«С момента запуска такого сервиса прошло чуть больше года. За это время им воспользовались 200 млн раз. Гражданами было заблокировано почти 2 млн сим-карт», — написал Володин.

Он напомнил, что первый пакет мер по борьбе с телефонными мошенниками начал действовать с 1 апреля 2025 года. Среди ключевых норм — ограничение на количество сим-карт, оформленных на одного человека. Теперь их должно быть не больше 20.

На «Госуслугах» также появилась возможность проверить, сколько телефонных номеров зарегистрировано на пользователя. Кроме того, граждане могут оформить самозапрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи. За девять месяцев такой запрет установили 1,8 миллиона человек.

«Все это говорит о востребованности и эффективности принятых ранее решений», — добавил председатель Госдумы.

Володин также запустил опрос о том, проверяли ли россияне количество оформленных на них сим-карт. Тем, кто еще не сделал этого, он рекомендовал воспользоваться сервисом.

Ранее Володин советовал россиянам проверить количество номеров через раздел «Сим-карты» на «Госуслугах». Там же можно заблокировать лишние или подозрительные номера. Тогда спикер Госдумы отмечал, что новая мера должна помочь в борьбе с телефонными мошенниками.