ТАСС: курьерами мошенников часто становятся студенты и безработные люди Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Студенты, школьники и безработные чаще других становятся курьерами мошенников. Об этом ТАСС сообщила руководитель проекта «Перезвони сам» департамента информационных технологий Москвы Валентина Шилина.

Такие люди откликаются на объявления о простой подработке и не всегда понимают, что их втягивают в преступную схему. Чаще всего им предлагают работу курьером, помощником или выполнение небольших поручений за быстрые деньги.

«Человек думает, что он просто выполняет какое-то простое поручение, простую работу, за которую ему будут платить деньги», — объяснила Шилина.

В группе риска оказываются студенты, школьники, безработные и те, кто недавно потерял работу. Мошенники пользуются тем, что человеку срочно нужны деньги, а сама «вакансия» выглядит легкой и не требует опыта.

При этом чаще всего такие предложения приходят через мессенджеры. Там распространяют объявления о быстрой работе с обещанием высокой оплаты. Например, за час могут предлагать 5 тысяч рублей, а от человека требуется только доехать из одной точки в другую.

Шилина отметила, что часть людей идет на это осознанно. Однако чаще будущие курьеры не понимают, что становятся участниками мошеннической схемы и могут получить уголовное дело.

Ранее МВД предупредило, что мошенники используют курьеров, дропперов и операторов сим-боксов как «расходный материал». В ведомстве объясняли, что такие исполнители берут на себя основные риски и нередко сами становятся жертвами кол-центров. Их могут втягивать в схему под видом обычной подработки или простой помощи. При этом решения принимают организаторы, а уголовная ответственность ложится на исполнителей.