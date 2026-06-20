Психолог Жданова: По холодильнику можно понять детали характера человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По холодильнику можно узнать о том, как человек следит за собой и своим здоровьем, а также понять детали его характера. Об этом РИАМО рассказала психолог Эльвира Жданова.

«Заглянув в холодильник, можно собрать достаточно полную картину о человеке. В том числе и о состоянии здоровья. Если у него в холодильнике есть безлактозные продукты, значит у него есть соответствующие рекомендации врача. Обилие острых продуктов, например как перец, – может говорит о темпераменте человека», - отметила эксперт.

По словам эксперта, по содержимому холодильника можно сказать не только о привычках человека, но и о том, следит ли он за своим питанием, насколько он дисциплинирован и чистоплотен. Самый очевидный вывод - наличие домашней пищи. Если она есть, значит, человек умеет готовить.

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