ВС России за сутки поразили объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры ВСУ Фото: Shutterstock.

Российская армия продолжает наносить высокоточные удары по военным объектам Украины. В течение последних суток были поражены предприятия топливно-энергетического комплекса, а также транспортной инфраструктуры, используемой ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Как следует из заявления военного ведомства, все происходило в период с пятницы по субботу. То есть, с 19 по 20 июня. Тогда российская армия успешно поразила объекты ТЭК и инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины.

Тем временем Минобороны РФ также доложило о ситуации в зоне специальной военной операции. Сообщалось, что российская армия продолжает продвигаться в Красном Лимане. В южной части города завершается уничтожение боевиков ВСУ.