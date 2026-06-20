Беспилотная опасность объявлена в Тюменской области Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области объявлена беспилотная опасность. Соответствующее сообщение опубликовано в региональном канале РСЧС в «Масе».

Жителей попросили сохранять спокойствие. Других подробностей о возможной угрозе в сообщении не приводится.

«Внимание в Тюменской области объявлена "Беспилотная опасность". Соблюдайте спокойствие», — говорится в сообщении.

Режим беспилотной опасности вводят при угрозе атаки или пролета БПЛА. В таких случаях жителей обычно просят не подходить к окнам, следить за официальными сообщениями и при необходимости обращаться в экстренные службы.

Ранее в Тюменской области уже вводили режим беспилотной опасности. Тогда в регионе напоминали, что такой сигнал является экстренным оповещением населения при угрозе атаки БПЛА. Его могут объявлять заранее, чтобы усилить работу оперативных служб и предупредить жителей об опасности.