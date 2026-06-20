Инфаркт молодеет: причины и тревожная статистика

Профессор Филиппов: Смертность от инфаркта миокарда в РФ растет Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В последние годы смертность от инфаркта миокарда в РФ растет, в том числе среди молодых людей. Около 30% опрошенных россиян при первых проблемах не идут к врачу, а ждут, когда «само пройдет». Об этом РИАМО рассказал профессор Евгений Филиппов.

«Почему инфаркт миокарда молодеет? Это связано с совершенно другим профилем факторов риска. Так, молодые более часто являются активными курильщиками и потребителями вейпов, имеют низкую физическую активность и избыточную массу тела», - отметил эксперт.

По словам спикера, повышенное артериальное давление и дислипидемии у вышеупомянутой группы дают меньший вклад в развитие инфаркта. Пожилые же зачастую являются бывшими курильщиками и имеют меньше факторов риска. Однако у них, наоборот, основной вклад в развитие этого состояния дают артериальная гипертония и дислипидемия.

Второй важный факт - большая частота генетической предрасположенности и низкая приверженность лекарственной терапии у молодых пациентов. Эта группа часто не проходит профилактические медосмотры. Чтобы снизить риск инфаркта, нужно ежегодно проходить медосмотры, изменить образ жизни, а также не игнорировать серьезные симптомы и сразу обращаться к врачу.

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