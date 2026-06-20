Бусаргин заявил о достаточных запасах топлива для АЗС в Саратовской области Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Саратовской области за сутки выросли отгрузки бензина и дизтоплива на 70%, запасов хватает. Глава региона Роман Бусаргин поручил создать новые модели поставок для равномерного распределения топлива по АЗС.

«Вопросов по запасам горючего в регионе нет. Минпрому поручил совместно с поставщиками проработать модели дополнительных логистических цепочек для равномерного распределения топлива по АЗС на территории всего региона», — резюмировал чиновник в своем канале на «Максе».

Также он отметил, что за сутки в регионе резко вырос спрос на бензин и дизель. Объемы отгрузок увеличились на 70%, что вызвало временные сложности с логистикой. Бусаргин распорядился уделить внимание отдаленным территориям с малым количеством станций. Минпром будет круглосуточно взаимодействовать с топливными компаниями для решения вопросов с поставками.

Ранее KP.RU сообщил, что ФАС начала контролировать цены на бензин. Ведомство отправило запрос нескольким компаниям. В ФАС возмутились резким скачком стоимости на топливо, поэтому владельцев компании попросили рассказать о причинах удорожания.