Китаист Разова заявила, что в КНР туристов чаще подлавливают на доверии Фото: REUTERS.

В Китае туристов чаще подлавливают не на страхе, а на доверии. Об этом «Газете.Ru» рассказала китаист Ксения Разова.

По ее словам, КНР может показаться путешественнику очень удобной страной. Там работают оплаты по QR-кодам, быстрые поезда и приложения для такси. Однако именно эта среда создает для иностранцев новые риски.

«Российский турист часто думает: если в Китае безопасно на улице, значит, безопасно вообще везде. Это ошибка», — сказала Разова.

Одна из частых схем связана с неофициальными такси у аэропортов и вокзалов. Водители обещают быстро довезти до отеля, торопят туриста и говорят, что официальная очередь слишком длинная. В итоге цена поездки может оказаться в несколько раз выше.

Разова советует пользоваться лицензированными такси или сервисами заказа, просить включить счетчик и брать чек. Отдельно она предупредила, что багаж лучше доставать из машины до оплаты.

«Багаж в багажнике — это маленький рычаг давления. Пока чемодан у водителя, турист психологически слабее. Поэтому сначала вещи, потом деньги», — пояснила эксперт.

Еще одна зона риска — наличные. Китай почти полностью перешел на мобильные платежи, но туристы часто берут с собой юани. В таких случаях могут возникнуть споры из-за сдачи, подлинности банкнот или отказа принимать крупную купюру уже после оказания услуги. Особенно осторожно нужно обращаться с банкнотами в 100 юаней.

Отдельно Разова указала на QR-коды. Для иностранца он часто выглядит как знак официальности, хотя на деле может вести на поддельную страницу. Поэтому не стоит сканировать случайные наклейки, особенно если они наклеены поверх старого кода.

«Самое опасное слово для туриста — срочно. Срочно отсканируйте, срочно оплатите. В нормальном месте у человека всегда есть время проверить, куда он попал», — отметила китаист.

После запуска электронной карты прибытия появились и поддельные сайты, которые берут деньги за заполнение формы. Официальное оформление бесплатно и доступно только через государственные каналы, приложение NIA 12367 или мини-программы WeChat и Alipay.

Мошенники также могут звонить и писать от имени полиции, банка или посольства. В таких случаях Разова советует не отправлять документы, не переводить деньги и не переходить по ссылкам. Лучше завершить разговор и связаться с организацией через официальный сайт или позвонить в полицию по номеру 110.

Ранее KP.RU писал, что Китай вошел в число популярных зарубежных направлений у россиян весной 2026 года. Интерес к поездкам в страну растет на фоне расширения авиаперевозок и упрощения туристических маршрутов. Эксперты отмечали, что вместе с ростом спроса путешественникам стоит внимательнее относиться к бронированиям, оплате услуг и документам.