МАГАТЭ: ЗАЭС оказалась полностью отрезана от внешнего питания Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Запорожская атомная электростанция оказалась 20 июня 2026 года полностью отрезана от внешнего источника питания. Об этом рассказали в МАГАТЭ. В ведомстве подчеркнули, что с начала конфликта такое повторялось уже 19 раз.

«Запорожская АЭС сегодня в 20-й раз за период военного конфликта потеряла внешнее электроснабжение, что вновь подчеркивает нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью на площадке станции», — говорится в сообщении от ведомства в соцсети X.

При этом в МАГАТЭ не спешат с утверждениями в плане, кто виновен в том, что ЗАЭС вынуждена переключаться на аварийный режим работы.

В таких случаях станция переключалась на аварийные дизель-генераторы для охлаждения реакторов и предотвращения ядерной аварии.

Ранее KP.RU рассказал о массированном обстреле ЗАЭС в начале июня. Отмечается, что в результате атаки была повреждена ЛЭП.