На севере Москвы начался ремонт участка Ленинградского шоссе

На маршруте длиной более двух километров обновят более 100 тысяч квадратных метров асфальта. Фото: t.me/kgh_moscow

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал о планах по ремонту асфальтового покрытия на участке Ленинградского шоссе на севере столицы. Заммэра подчеркнул, что город уделяет особое внимание содержанию столичных дорог в нормативном состоянии.

«Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия, - отметил заммэра. - Приступили к ремонту участка Ленинградского шоссе от Ленинградского тоннеля до 2-го Ленинградского путепровода».

Он уточнил, что на этом маршруте длиной более двух километров обновят более 100 тысяч квадратных метров асфальта.

Напомним, дорожно-ремонтные работы здесь провели в 2021 году. Гарантийный срок покрытия составляет три года. Как пояснил Бирюков, одной из причин ремонта дорог является колейность. Она образуется из-за интенсивного потока проезжающих машин. При этом мешает водителям и может стать угрозой безопасности дорожного движения.

«Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену», - сообщил заммэра.

Он добавил, что дорожное покрытие ремонтируют в основном ночью, когда ниже трафик. Работы проводят в несколько этапов. Сначала специалисты занимаются фрезерованием ранее уложенного покрытия. Далее приступают к ремонту смотровых колодцев и дождеприемных решеток. А уже после этого укладывают новый асфальт. На финише наносят дорожную разметку.

Как рассказал Бирюков, для укладки асфальта на дорогах столицы используют современные технологии. При этом применяются асфальтобетонные смеси, которые производят на принадлежащих городу заводах.