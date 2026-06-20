Глава Минздрава РФ Мурашко открыл новую поликлинику в Вологодской области Фото: Представлено пресс-службой Минздрава РФ

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в преддверии Дня медицинского работника открыли новую поликлинику №7 им. П.Я. Дмитриева в городе Череповце. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Глава Минздрава РФ Мурашко открыл новую поликлинику в Вологодской области Фото: Представлено пресс-службой Минздрава РФ

Министр лично провел импровизированную экскурсию по новому медучреждению для детей череповчан, а также рассказал им о принципах работы медицинского оборудования — компьютерного томографа, рентген- и УЗИ-аппаратов.

В пресс-службе отметили, что новая поликлиника рассчитана на 800 посещений в смену, для оказания медпомощи к ней прикреплено более 60 тысяч человек. В учреждении расположены отделения неотложной помощи, лучевой диагностики, профилактических осмотров, хирургическое, терапевтическое, функциональной и УЗИ диагностики, спортивной медицины, а также клинико-диагностическая лаборатория.

Глава Минздрава РФ Мурашко открыл новую поликлинику в Вологодской области Фото: Представлено пресс-службой Минздрава РФ

По словам главы ведомства, учреждение в комбинации еще и с подразделениями, которые проводят диспансеризацию и реабилитацию, обеспечивает фактически полный цикл медицинской помощи.

Современная стратегия развития здравоохранения в России предусматривает смещение акцента с лечения заболеваний на их профилактику, констатировал министр.