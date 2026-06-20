В Шотландии пять человек ранены при нападении неизвестного рядом с мечетью

В шотландском Эдинбурге пять человек пострадали в результате нападения неизвестного с ножом и топором в районе мечети. Фото: James Willoughby/Keystone Press Agency/Global Look Press

В шотландском Эдинбурге пять человек пострадали в результате нападения неизвестного с ножом и топором в районе мечети. Об этом сообщила вещательная корпорация ВВС.

Издание уточнило, что происшествие случилось вечером 19 июня. В полицию поступил звонок о том, что двое человек пострадали в результате нападения, произошедшего недалеко от мечети на западе Эдинбурга.

Через некоторое время стало известно, что 36-летний мужчина, обнаженный по пояс, напал еще на трех человек, в том числе рядом с агентством недвижимости. Также злоумышленник повредил несколько автомобилей на АЗС, разгромил магазин, а также сломал дверь пиццерии, которая находится в нескольких километрах от места первого инцидента.

В полиции отметили, что жизни пострадавшим ничто не угрожает. Как указала ВВС, нападение могло быть мотивировано ненавистью на религиозной почве. При задержании нападавший кричал, что "защищает страну".

Как писал сайт KP.RU, на юге Британии в районе Бедфорда в результате столкновения двух поездов пострадали свыше 80 человек. В медучреждения были доставлены 33 человека, при этом состояние 11 из них оценивалось как тяжелое. Также правоохранители сообщили об одном погибшем.