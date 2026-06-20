Дерматолог Петросова: людям с веснушками загорать особо опасно Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Врач-дерматолог Инна Петросова рассказала, какие риски в летнее время года преследуют людей с веснушками. Когда в небе яркое солнце, светлая кожа, покрытая веснушками, находится под ударом. Причина в том, что у людей с веснушками снижена естественная фотозащитная функция кожи. Это означает, что их кожный покров обладает меньшей устойчивостью к воздействию ультрафиолета по сравнению с другими людьми.

Специалист объяснила, что наличие веснушек является врожденной особенностью организма и реакцией кожи на солнечное излучение у лиц со специфическим типом пигментации. Их появление обусловлено генетикой: пигмент меланин, отвечающий за защиту от ультрафиолета, скапливается в определенных точках. Такая особенность наиболее характерна для светлокожих и рыжеволосых людей.

- То есть кожа менее устойчива к ультрафиолету, чем у других людей. Об этом важно помнить, - сказала дерматолог Петросова Абзацу.

Эксперт посоветовала регулярно использовать средства с SPF-фильтром, важно помнить, что это не косметическая защита, а необходимый барьер от солнца.

Врач также рекомендовала проходить осмотр у дерматолога не реже одного раза в год для контроля состояния кожи, особенно при появлении новых пятен асимметричной формы, с неровными краями или изменяющихся во времени. Дерматолог категорически предостерегла от загара без использования защитных средств, так как кожа с веснушками обгорает значительно быстрее и медленнее восстанавливается после повреждений.