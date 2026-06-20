Кардиолог Кондрахин: пиво в бане может привести к необратимым проблемам с сердцем Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Баня – полезна для здоровья, с этим эксперты спорить не берутся, но есть привычки, которые таят в себе смертельно опасные последствия при посещении парной.

Кардиолог и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин предостерег от одновременного употребления пива и посещения бани, назвав такое сочетание крайне опасным для сердечно-сосудистой системы.

Прием алкоголя во время парения значительно увеличивает нагрузку на организм и препятствует нормальному выведению токсинов.

Любой напиток на основе пива содержит спирт. Этот компонент способствует задержке жидкости, из-за чего в кровеносном русле увеличивается объем воды, и сердцу приходится работать с удвоенной силой.

- Сосуды работают с дополнительной нагрузкой, потому что жарко. Получается двойной удар. И это, к сожалению, приводит к тому, что в некоторых случаях сосуды не выдерживают, - говорит кардиолог в беседе с NEWS.ru.

Кондрахин настоятельно советовал во время банных процедур отказаться от спиртного и употреблять исключительно воду или травяные настои. Основной целью парения является выведение из организма лишней жидкости, а не ее задержка.

Баня представляет собой форму физиотерапии и глубокого очищения организма, в рамках которой употребление любых алкогольных напитков, независимо от их крепости, недопустимо.