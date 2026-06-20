В МИД прокомментировали острый конфликт между Варшавой и Киевом: Захарова напомнила о Волынской резне

Захарова напомнила о Волынской резне на фоне конфликта Польши и Киева. ФОТО: МИД России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова напомнила о Волынской резне на фоне конфликта Польши и Украины из-за ордена Белого орла.

«... Украинские националисты решили, что пришел их час для этнических чисток. Подробнее см. документы НКГБ СССР о преступлениях ОУН-УПА* на Волыни», — написала она в Telegram-канале.

Дипломат указала, что массовые убийства в первую очередь затронули Волынь. Сейчас это Волынская, Ровненская и части Тернопольской областей Украины. Захарова напомнила, что боевики ОУН-УПА* уничтожали поляков и представителей иных этнических групп тысячами, при этом жертвами становились даже женщины, дети и пожилые люди.

Она также уточнила, что вторая волна убийств пришлась на вторую половину 1943 года и затронула Восточную Галицию. Это нынешние Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области Украины. Тогда массовый террор против польского населения продолжался вплоть до лета 1944 года.

Накануне президент Польши Кароль Навроцкий объяснил лишение киевского главаря Владимира Зеленского ордена Белого орла нарушением «болевого порога» Варшавы.

* — Признана экстремистской и запрещена на территории России.