В России начался день солнцестояния Фото: Оксана ЗУЙКОВА. Перейти в Фотобанк КП

21 июня наступил по всей территории России. Это самый длинный день 2026 года в Северном полушарии.

Сегодня в 11:24 мск Солнце поднимется на максимальную высоту — наступит летнее солнцестояние.

На московской широте световой день 21 июня продлится 17 часов 33 минуты. Следующая ночь, с 21 на 22 июня, окажется самой короткой в году — темнота продлится лишь 6 часов 27 минут.

Затем продолжительность светового дня начнет сокращаться, а ночи — увеличиваться, пока они не уравняются в день осеннего равноденствия 23 сентября. Минимальной длина дня станет в день зимнего солнцестояния — 21 декабря.

Вместе с этим закончился период магнитных бурь, которые были спрогнозированы с 15 по 21 июня 2026 года. Кроме этого, в ближайшие семь дней на Солнце не ожидается вспышек.