БПЛА ВСУ атаковали Белгородскую область, повреждена многоэтажка Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В городе Строитель Белгородской области беспилотный летательный аппарат ВСУ нанес удар по многоквартирному жилому дому. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщили в оперштабе Белгородской области.

Из-за взрыва в одной из квартир начался пожар на балконе, однако огнеборцам удалось оперативно потушить огонь. Также в здании повреждены наружная стена и оконные рамы.

«Все оперативные службы работают на месте», — говорится в сообщении в «Максе».

Кроме этого, 20 июня ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский округ.

По данным Минобороны РФ, российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 24 дрона ВСУ за шестичасовой период. Беспилотники были уничтожены над Белгородской, Брянской и Курской областями, Крымом, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей.