Суд запретил жене премьера Испании Бегонье Гомес покидать страну: вот что она натворила

Супруге премьера Испании Бегонье Гомес запретили покидать страну, её подозревают в коррупции. Фото: REUTERS.

Суд запретил Бегонье Гомес, супруге испанского премьер-министра Педро Санчеса, покидать страну. Её подозревают в коррупционных преступлениях, информирует агентство EFE.

Сообщается, что у Гомес изъяли паспорт и обязали её два раза в месяц являться в суд.

Бегонью Гомес и её советницу Кристину Альварес обвиняют в коррупции, торговле влиянием, незаконном присвоении средств и растрате. Третьим обвиняемым по делу проходит предприниматель Хуан Карлос Баррабес.

Сообщается, что Гомес отвергает обвинения и называет их политическими мотивированными.

Ранее президент США Дональд Трамп приостановил действие закона о борьбе с коррупцией за рубежом. Этот закон, принятый в 1977 году, запрещает американским компаниям давать взятки иностранным чиновникам для заключения выгодных сделок.

Тем временем глава российского СК Александр Бастрыкин рассказал о 36 судьях, которые стали фигурантами уголовных дел о коррупции.